اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 04:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تواصل المشاركة فى إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

السبت، 30 مارس 2024 03:33 م
مصر تواصل المشاركة فى إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة مساعدات إنسانية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وأصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام (28-29-30)

من مارس الجارى فى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والإحتياجات الأساسية لدعم المواطنيين الفلسطينيين . 

واستمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة .

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولى لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التى يتعذر الوصول إليها براً داخل القطاع .







القوات المسلحه

قطاع غزه

الجيش المصرى

غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة