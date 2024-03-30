اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 06:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر دفاعية: إيطاليا اعترضت طائرات روسية فوق بحر البلطيق

السبت، 30 مارس 2024 06:00 ص
مصادر دفاعية: إيطاليا اعترضت طائرات روسية فوق بحر البلطيق رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلونى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت القوات الجوية الإيطالية، الجمعة، أنها اعترضت طائرات مجهولة تحلق فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، فيما قال مصدران دفاعيان في روما إنها طائرات روسية.

وذكر بيان أن طائرات إيطالية من طراز "يوروفايتر" متمركزة في قاعدة بمدينة مالبورك البولندية نفذت عمليتي الاعتراض، الخميس، والجمعة، في إطار مهمة مراقبة جوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف البيان أن الطائرات الإيطالية عادت إلى قاعدتها في بولندا بعد الانتهاء من عملياتها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأوضح المصدران الدفاعيان أن الرادارات رصدت الطائرات الروسية وأنها لم تستجب لإشارات الراديو وطلبات الاتصال.







ميلونى

ايطاليا

بحر البلطيق

البلطيق

امريكا

حرب روسيا واوكرانيا

روسيا

اوكرانيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة