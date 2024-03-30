مصادر دفاعية: إيطاليا اعترضت طائرات روسية فوق بحر البلطيق

وكالات

ذكرت القوات الجوية الإيطالية، الجمعة، أنها اعترضت طائرات مجهولة تحلق فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، فيما قال مصدران دفاعيان في روما إنها طائرات روسية.

وذكر بيان أن طائرات إيطالية من طراز "يوروفايتر" متمركزة في قاعدة بمدينة مالبورك البولندية نفذت عمليتي الاعتراض، الخميس، والجمعة، في إطار مهمة مراقبة جوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف البيان أن الطائرات الإيطالية عادت إلى قاعدتها في بولندا بعد الانتهاء من عملياتها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأوضح المصدران الدفاعيان أن الرادارات رصدت الطائرات الروسية وأنها لم تستجب لإشارات الراديو وطلبات الاتصال.