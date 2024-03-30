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مسلسل إمبراطورية ميم .. كيف تعزز ثقة ابنك بنفسه فى مرحلة المراهقة؟

السبت، 30 مارس 2024 09:00 م
مسلسل إمبراطورية ميم .. كيف تعزز ثقة ابنك بنفسه فى مرحلة المراهقة؟ مسلسل إمبراطورية ميم
كتبت إيناس البنا

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يدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم أحد مسلسلات المتحدة ضمن سباق رمضان 2024  في إطار اجتماعى عن كيفية تعامل الأب مع أبنائه في حال فقدانهم الأم، وكيفية تعامل الأم لوحده مع أطفاله.

ومن وحى مسلسل إمبراطورية ميم والذى يعتبر من المسلسلات التى تنافس فى ماراثون دراما رمضان، نستعرض نصائح لتعزيز ثقة ابنك بنفسه ليواجه ضغوط الحياة.

وأوضحت الدكتورة تقى شرف الدين أخصائي الأمراض النفسية والعصبية جامعة المنوفية، أن كثيرًا من الآباء والأمهات تكون عندهم تساؤلات كثيرة عن كيفية تعزيز ثقة أولادهم بنفسهم، وذلك خلال المرحلة العمرية المبكرة من حياتهم خاصة خلال المرحلة الصغيرة التي يترتب عليها سلوكيات وتصرفات الطفل التي تستمر معه باقى عمره.

وأشار أخصائي الأمراض النفسية والعصبية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المهم أن يكون متأكدين أن تأثير الأب والأم والبيئة المحيطة فى الطفل لها تأثير كبير وله أهمية كبيرة فيما يمر به من حياته، خاصة أن الطفل سريع التعلم ولديه قدرة كبيرة على اكتساب مهارات فى السن الصغيرة.

وأشارت إلى أنه لكى نعزز ثقة الطفل بنفسه مهم يكون الأب والأم والمحيطين هم مصدر الثقة دى، فكلما كان الطفل مكتفى ويحصل على ثقته من القريبين به حواليه كل ما ثقته فى نفسة زادت.

وأكدت أنه من المهم جدًا التركيز على إيجابيات الطفل والسلوكيات الجيدة اللى يفعلها ودائمًا أكثر من الثناء والتحفيز بالكلام لكل فعل جيد يفعله في يومه، أيضًا مهم جدًا لفت نظر الطفل لنقاط القوة الموجودة لديهن من خلال إشباعه بكلمات تعزز ثقته فى نفسه، مثل أنت جميل وشكلك حلو، اتصرفت كويس في الموقف ده.

وفى حالة تصرف الطفل بشكل غير صحيح من المهم جدًا أن يكون النقد في التصرف وليس في الطفل نفسه، ويفهم الطفل أن التصرف المتبع خطأ ويتم إصلاح الموقف.







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