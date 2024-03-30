مسؤول بشركة ريتر السويسرية: توفير كافة قطع غيار مصانع الغزل الحديثة بمصر

كتب عبد الحليم سالم

كشف علي أوزامسان مدير المبيعات الإقليمي لأوروبا وأفريقيا بـ"ريتر السويسرية "، أن مصر واحدة من أهم الدول التي تهتم بها شركة ريتر لا سيما في ظل تطوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة، والاستعانة بأحدث ماكينات من إنتاج الشركة من مصانعها المتواجدة في التشيك وألمانيا والهند .

أضاف أوزامسان لـ" اليوم السابع" على هامش حفل إفطار للشركات المتخصصة فى الصناعة، بحضور المهندسة ليلى الجمال، والمهندسة نائلة الطويل، وستيفانوس سيناريا مبيعات أوروبا وأفريقيا بريتر، ولفيف من مصنعي وخبراء صناعة الغزل والنسيج، أن مصر تعد ثاني دولة مهمة في المنطقة كلها بعد تركيا، والتي لديها طاقات كبيرة في مجال الغزل والنسيج، موضحا أن ريتر بدأت في تدعيم مراكز صيانتها، وتوفير كافة الاحتياجات المتعلقة بقطع غيار الماكينات الحديثة، وبالتالي تغيير بعض القطع كبديل عن تغيير أجواء كبيرة من الماكينات بما فيها توفير تلك القطع لمصر .

وتطور مصر مصانع الغزل والنسيج بنحو 33 مليار جنيه، منها أكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وبماكينات ريتر السويسرية وهو مصنع 1 الذى سيعمل بنهاية العام الجارى.

وكشف أن ريتر تقدم مجموعة كاملة من خدمات الإصلاح بدءً من خدمات الإصلاح الإلكترونية، وحتى خدمات الإصلاح الميكانيكية، وحتى إعادة الصيانة الوقائية من خلال شبكة خدمات الإصلاح التي تتكون من 24 محطة إصلاح - شبكة عالمية في ألمانيا، جمهورية التشيك، أوزبكستان، فرنسا، سويسرا، تركيا، مصر، باكستان، المكسيك والبرازيل، مشيرا أن منشأة Petit Spare Parts SAS في أوبينا، فرنسا، تقدم حاليا إصلاحات ميكانيكية للعملاء في أوروبا وأفريقيا.