مركز المناخ: كتلة دافئة تسيطر على البلاد الأسبوع الحالى وانعدام الأمطار

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه خلال الأسبوع الحالى من السبت 30 مارس حتى الجمعة 5 أبريل، تسيطر على الأجواء كتلة دافئة تشمل كل الجمهورية تقريباً مع انعدام فرصة تساقط الأمطار.

أضاف فهيم أن هناك ارتفاعات متتالية في الحرارة على كل الأنحاء لتكون حول 33°م شمالاً وحول 36°م جنوباً نهاراً، ومزيدا من الدفء ليلاً لتكون الحرارة الصغرى بين 15 إلى 18 °م مع نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة ما بعد منتصف النهار.

أشار فهيم إلى أن هناك تشكلا للشبورة المائية صباحا على بعض المناطق.

الجدير بالذكر أن مركز معلومات المناخ كان قد أوضح الري يكون دائماً بعد الساعة 8 – 9 مساء خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات ، و يكون اخر النهار من 4 – 5 مساءاً في محافظات الصعيد "سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان " أيام الأربعاء والخميس و ممنوع الري يوم الجمعة لكل المناطق.