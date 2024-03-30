محكمة روسية تأمر باحتجاز مشتبه به تاسع فى "هجوم موسكو"

وكالات

قضت محكمة جزئية في موسكو، الجمعة، باحتجاز المشتبه به التاسع في الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو حتى 22 مايو في انتظار محاكمته، وذلك بعد أن أسفر الهجوم في 22 مارس الجاري عن سقوط ما يربو على 140 شخصاً.

وقالت محكمة منطقة باسماني، في بيان، إن المشتبه به يدعى لطف الله نزريماد، مشيرة إلى أنه مواطن من طاجيكستان متهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الروسي.

وأضافت المحكمة أنها وافقت على طلب المحقق وضع المشتبه به رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة حتى 22 مايو.

وفي سياق متصل، قالت لجنة التحقيقات الروسية إن المشتبه بهم قالوا إن تحركاتهم كانت تتم بتنسيق من رجل يرسل إليهم رسائل صوتية على "تلجرام".

وتابعت اللجنة: "بتعليمات من المنسق، توجه المسلحون بعد ارتكاب الجريمة، بسيارة إلى الحدود الروسية الأوكرانية لعبورها والوصول إلى كييف لاستلام المكافأة التي وعدوا بها".

وأردفت أنها تحقق في احتمال ضلوع ممثلين عن الأجهزة الخاصة الأوكرانية في تنظيم الهجوم وتمويله.

وتنفي أوكرانيا أن يكون لها أي صلة بالهجوم الأكثر دموية في روسيا منذ 20 عاماً، في حين أعلن تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عن الهجوم.