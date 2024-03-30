اليوم السابع
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السبت، 30 مارس 2024 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الغربية يحيل 20 موظفا للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الأولية بخرسيت

السبت، 30 مارس 2024 04:57 م
محافظ الغربية يحيل 20 موظفا للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الأولية بخرسيت جانب من جولة المحافظ
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مفاجئة بمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية خرسيت و الجمعية الزراعية بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة .

وأحال المحافظ خلال جولته التفقدية 20 موظفا للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الأولية بخرسيت لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، كما وجهه بمتابعة الانضباط الإداري وتوفير المستلزمات اللازمة واستجاب المحافظ لطلب طفل بالكشف على أسنانه.

وشدد "رحمي" خلال تفقده الجمعية الزراعية بمحلة مرحوم على متابعة الصيانة الدورية في مخازن الجمعية.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على كافة المنشآت المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.







محافظ الغربية

تحقيق

صحة الغربية

الغرببة

اخبار الغربية

طنطا




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