محافظ الدقهلية: إزالة تعديات البناء المخالف فى 7 مراكز ومراجعة التراخيص

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا وشربين والسنبلاوين وميت سلسيل والجمالية ونبروه لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

ففي مركز ومدينة المنصورة، قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف، شملت ازاله اعمده تجاوز في نسبه 25%بنطاق الوحده المحليه لقرية بداوي، وتنفيذ ازالة عدد 2 حاله تعدي علي املاك الأوقاف، بعزبة بلجاي التابعة للوحدة المحلية لقرية نقيطه، اضافة الي تنفيذ ازالات فوريه لأعمال بناء مخالف بناحيه ميت بدر خميس عبارة عن بناء خارج الحيز وبدون ترخيص متعديا على جسر نهر النيل بالاضافة الي ازاله سقف وعمدان خدمات بدون ترخيص، فضلا عن تنفيذ مراجعة رخص البناء بقرية شاوه وازاله تعدي علي الطريق كما تم رفع بوابة على شارع وازالة غرفة بدون ترخيص بقرية ميت عزون بالمحلية بقرية طناح، وكذلك ازاله جزء من سقف الدور الثالث بدون ترخيص وإزالة سقف خشب وحديد لهنجر بقرية سلامون القماش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات..



وفي مركز ومدينة طلخا قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة اعمال القطاعات الميدانيه بخصوص التصدى التام للبناء المخالف للقانون وحماية الارض الزراعيه من كافة انواع التعدى حيث تم إزالة أربعة بلوكات تعديات علي املاك الإصلاح الزراعي بقرية كفور العرب التابعه للوحده المحليه بدميره وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..



وفي مركز ومدينة شربين قال إبراهيم صابر شبكه رئيس المركز والمدينه، انه بالتعاون مع الشرطة تم متابعة تنفيذ قرار الإزالة رقم 57 لسنة 2023 لتعدي علي الطريق العام بقريه رأس الخليج بالطريق 18 لقيام أحد المواطنين بإنشاء ميزان بسكول حمولة 70 طن وغرفة تحكم للميزان وعمل رصيف بجوار الميزان وزرع أشجار دون ترك المسافة القانونية مخالفا القانون ومتعديا علي حرم الطريق وأملاك الدوله، كما تم تنفيذ اعمال فك شدة اخشاب لسقف مخالف على مساحة60 متر مربع بالدور الاول العلوى بقرية كفر الاطرش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..



وفي مركز ومدينة السنبلاوين، قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله فوريه لأحد المواطنين بقريه برقين التابعه للوحده القرويه عبارة عن سور بالدبش بارتفاع 1م ونصف المتر وبطول 8 م خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة على نفقة المواطن كما تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه في المهد لأحد المواطنين بقرية ابو القراميط عبارة عن مبنى مساحة 120 متر مربع تقريبا مقام بالمخالفه لقانون البناء الموحد 119لسنة 2008 وتمت الإزالة على نفقة المواطن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قالت الاستاذه رابحه دياب رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال مراجعة تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها علي الطبيعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها..

وفي مركز ومدينة الجمالية قال المحاسب هاني سليمان، انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة حوائط دور ثالث علوى بمدينة الجمالية تتم بدون ترخيص على مساحة حوالي 120 متر مربع بناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..



وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة والذي اوضح انه إزالة أعمال بناء مخالف لسقف الدور الثالث العلوي خارج الرخصة بقرية نشا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..



هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.