محافظة الجيزة تتحفظ على 10 مركبات توك توك تسير عكس الاتجاه خلال حملة بالمنيب

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بشوارع حي جنوب لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الاتجاه وتعيق الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

وأسفرت الحملة بمشاركة حي العمرانية وجهاز السرفيس عن ضبط والتحفظ على 10 مركبات توك توك مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة على المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.