كشف ملابسات العثور على جثة مسن في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عن ملابسات واقعة العثور على جُثة لمواطن في العقد السابع من العمر، وبها آثار خنق، بإحدى قرى مركز ديرب نجم، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخص كان يعمل لدى المجني عليه، وذلك بدافع الإنتقام.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً بشأن ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم، بالعثور على جثة لشخص في العقد السابع من العمر، بإحدى قرى المركز، ويرجح وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى «عطية. م . إ»، 70 عاما، ميسور الحال، وبها آثار خنق، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «عادل. الـ» ، 50 عاما، وتبين أنه كان يعمل لدى المجني عليه، ولسوء سلوكه قام المجني عليه بطرده من العمل، الأمر الذي دفع المتهم لارتكاب جريمته وإنهاء حياو المجني عليه خنقاً بدافع الإنتقام.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق في الواقعة.

