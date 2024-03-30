ضبط 105 إسطوانات غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء بالتنسيق مع مباحث التموين .

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط سيارة بمركز دمنهور محمله بعدد 105 إسطوانة غاز منزلية قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة الإستيلاء على السلع المدعمة والمجهول المصدر، مشددة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.