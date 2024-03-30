اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط لصوص يسرقون السيارات في القاهرة

السبت، 30 مارس 2024 12:32 م
ضبط لصوص يسرقون السيارات في القاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وأرشد عن هاتف محمول "من متحصلات نشاطه".

ونجحت الجهود في ضبط ( شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامهما بسرقة 2 جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (الجهازين المشار إليهما)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 







سرقه

سرقه سيارات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة