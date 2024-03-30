ضبط لصوص يسرقون السيارات في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وأرشد عن هاتف محمول "من متحصلات نشاطه".

ونجحت الجهود في ضبط ( شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامهما بسرقة 2 جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (الجهازين المشار إليهما)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.