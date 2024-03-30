ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بقيمة مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقليوبية بحوزته 10 آلاف قرص مخدر حيث تقدر قيمتهم المالية بحوالى مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (10 آلاف قرص لعقار "تامول" المخدر). وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (مليون جنيه تقريباً)ً.