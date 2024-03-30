ضبط صاحب محل يبيع كاميرات مراقبة وأجهزة غير مصرح بتداولها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الداخلية من ضبط صاحب محل بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل- كائن بدائرة القسم) ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزه تقوية شبكات غير مصرح بتداولهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعثر بداخل المحل على (عدد 67 كاميرا مختلفة الأشكال والأحجام- جهاز مقوى شبكات).

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.