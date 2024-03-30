اليوم السابع
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ضبط صاحب محل يبيع كاميرات مراقبة وأجهزة غير مصرح بتداولها

السبت، 30 مارس 2024 12:32 م
ضبط صاحب محل يبيع كاميرات مراقبة وأجهزة غير مصرح بتداولها كاميرات مراقبة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الداخلية من ضبط صاحب محل بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل- كائن بدائرة القسم) ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزه تقوية شبكات غير مصرح بتداولهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعثر بداخل المحل على (عدد 67 كاميرا مختلفة الأشكال والأحجام- جهاز مقوى شبكات).
بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.







تداول كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

قسم شرطة عابدين

أمن القاهرة




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