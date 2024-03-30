صيد العصاري هواية محببة يعرفها أبناء دمياط.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

هواية صيد الأسماك ساعة العصاري هي هواية ومهنة أيضا وهي من الأمور المحببه لدي ابناء محافظة دمياط كبار وصغار وخاصة الذين يعملون في مهنة صيد الأسماك من ابناء عزبة البرج والشيخ ضرغام وايضا من أبناء القري المطلة علي بحيرة المنزلة، وذلك بحكم الطبيعة الجغرافية لمحافظة دمياط والتي يحدها البحر المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة .

ويحرص اغلب ابناء دمياط من الصيادين أو محبي مهنة الصيد للخروج إلي نهر النيل ساعة العصاري سواء للصيد باستخدام مركب الفلوكة أو الحسك أو باستخدام الغاب وماكينة الصيد.

وغالبا ما يتم اصطياد أنواع من البلطي من نهر النيل، وهي في الغالب لإشباع الهواية والتمرس علي أعمال الصيد كما يتم صيد الزريعة من الجران والبوري في عمر أسبوع ويتم تجميعها وتباع إلي مزارع الأسماك التربية

ويوجد في دمياط العديد من محلات بيع أدوات الصيد من سنار وطعم وشباك بمختلف أنواعها وغيرها لتلبية احتياجات الهواه.

يتردد أغلب الصيادين علي منطقة نهر النيل ومنطقة اللسان لصيد الأسماك ساعة العصاري وخاصة أيام الجمعة والإجازة الرسمية.



صيد-العصاري-هواية-محببة-يعرفها-أبناء-دمياط-(1)



صيد-العصاري-هواية-محببة-يعرفها-أبناء-دمياط-(2)