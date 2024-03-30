صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلى يمنع إجلاء المرضى المُتبقين من مجمع الشفاء الطبى

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أفادت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم /السبت/، بأنه يوجد 107 من المرضى المُحاصرين فى مجمع الشفاء الطبى، الذين تم تجميعهم فى مبنى تنمية القوى البشرية فى ظروف غير إنسانية دون ماء وكهرباء ودواء، بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال للمجمع.



وذكرت الصحة - فى بيان صحفى مُقتضب - أن من بين المرضى الـ107 المتواجدين فى الشفاء 30 من المقعدين، إضافة إلى وجود 60 من الطواقم الطبية، وقد منع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، وحياة هؤلاء المرضى فى خطر محدق.

وكانت الوزارة قد أعلنت - ظهر اليوم - أن الاحتلال الاسرائيلى ارتكب 8 مجازر، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدًا و98 مُصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة لبيانها.



وأضافت الوزارة، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفى الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدنى الوصول اليهم.

وأوضحت أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الاسرائيلية على القطاع إلى 32705 شهيدا و75190 مصابًا.