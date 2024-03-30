سعر جرام الذهب فى مصر اليوم السبت 30 مارس 2024

كتب ــ إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 30 مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم بعد هبوط طفيف، وسجل الذهب 3105 جنيهات للجرام عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 24840 جنيها

البورصة العالمية للذهب

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك في ظل تزايد التوقعات بتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة إلى جانب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2165 دولار للأونصة، ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته عند 2233 دولار للأونصة و خلال شهر مارس ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات ونصف ليسجل ارتفاع بنسبة 9.2%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020، بحسب تحليل جولد بيليون.

الارتفاع الكبير في مستويات الذهب جاء بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل بداية العطلة في الأسواق المالية، ليندفع المستثمرين والمحافظ المالية إلى تأمين استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن تحسباً لأية تطورات قد تحدث خلال فترة العطلة.

