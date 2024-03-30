روسيا تقصف عدة مناطق فى أوكرانيا وكييف تسقط أحد الصواريخ الروسية

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أعلن الجيش الأوكرانى اليوم /السبت/ أن القوات الروسية قصفت عدة مناطق فى جنوبى البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية نقلا عن قوات الدفاع الجنوبى الأوكرانية عبر تلجرام أن القوات الروسية أطلقت طوال اليوم صواريخ باليستية وصواريخ موجهة على منطقتى خيرسون وميكوليف، وتم تدمير صاروخ واحد، ومع ذلك، تم استهداف مبنى.



وجاء فى المنشور أن "القصف الصاروخى الروسى مستمر، ويتم الإعلان عن الغارات الجوية فى الجنوب على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، وتستمر من ساعة إلى ساعتين ونصف".



وهاجمت القوات الروسية خلال النهار منطقتى خيرسون وميكوليف بمختلف أنواع الصواريخ، كما تعرضت منطقة خيرسون لقصف بصواريخ باليستية، يُفترض أنها من طراز إسكندر-إم، فى مناطق مفتوحة حتى الظهر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.



كما أطلقت القوات الروسية من البحر الأسود صواريخ موجهة من طائرات تكتيكية على منشآت البنية التحتية فى منطقة ميكولايف.



وقالت قوات الدفاع الأوكرانية: "لقد تمكنا من تدمير صاروخ واحد، ولكن لم يكن من الممكن تجنب الإصابة، ولحقت أضرار بمبنى متوقف، ولحسن الحظ، لم يصب الناس".



وعلى صعيد متصل، أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما، جراء القصف الروسى فى منطقة بولوهى بإقليم زابوريجيا،وفقا لما صرح به إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية فى المنطقة، فى منشور على تطبيق تلجرام.



وعلى صعيد آخر، دمر جنود من القيادة الجوية الشرقية الأوكرانية صاروخا جويا روسيا موجها من طراز Kh-59 فى منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرق البلاد.



وذكرت القيادة الجنوبية - فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أنه: "فى حوالى الساعة 14:50، فى منطقة دنيبرو بمنطقة دنيبروبتروفسك، دمرت وحدة من القيادة الجوية الشرقية صاروخا جويا موجها من طراز Kh-59".