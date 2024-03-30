اليوم السابع
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السبت، 30 مارس 2024 12:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

السبت، 30 مارس 2024 12:00 ص
رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة دونالد تاسك
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء البولندى، دونالد تاسك، إن أوروبا تدخل حقبة "ما قبل الحرب"، محذرا من أن القارة ليست مستعدة، وحث الدول الأوروبية على زيادة الاستثمار الدفاعى.


وقال تاسك - فى مقابلة مع مجموعة من الصحف الأوروبية، نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، "لا أريد أن أخيف أحدا، لكن الحرب لم تعد مفهوما من الماضى، إنه حقيقى وقد بدأ منذ أكثر من عامين".


وجاءت تصريحات تاسك بعد أيام من اختراق صاروخ روسى المجال الجوى البولندى لفترة وجيزة خلال هجوم كبير على أوكرانيا؛ مما دفع وارسو إلى وضع قواتها فى حالة تأهب قصوى.


وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار استهدفت البنية التحتية للطاقة.


وكان تاسك يستخدم منصته على مواقع التواصل الاجتماعى لمحاولة إضافة شعور بالإلحاح إلى المناقشات الأوروبية حول الدفاع والمساعدات لأوكرانيا، وسط مخاوف بشأن مستقبل المساعدة الأمريكية والمخاوف بشأن القدرة الصناعية الدفاعية.


وكتب على وسائل التواصل الاجتماعى - فى وقت سابق من هذا الشهر - "التضامن الحقيقى مع أوكرانيا؟ كلمات أقل، ذخيرة أكثر".







دونالد تاسك

بولندا

أوروبا

روسيا

الناتو




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