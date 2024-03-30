رئيس جامعة دمنهور ينعي شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نعى الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وأسرة الجامعة ببالغ الحزن والأسى رحيل الأستاذ الدكتورعاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، موجها خالص العزاء للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور- وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله.

وقال إلهامي ترابيس، إن المجتمع الأكاديمي فقد واحدًا من رجاله المتميزين، فالدكتور الراحل ذخرت حياته بالعديد من الإنجازات العلمية والبحثية، وظل معطاء للعلم طوال حياته.