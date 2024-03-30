اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يعزى وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

السبت، 30 مارس 2024 01:01 م
رئيس جامعة القاهرة يعزى وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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بخالص الحزن والأسى، تعزى أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وتوفى الدكتورعاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الحي الحكومي - العاصمة الادارية الجديدة.

 

 







جامعه القاهرة

التعليم العالى

وزير التعليم العالى

وفاه شقيق وزير التعليم العالى




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