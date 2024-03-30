حاكم ووزير نقل.. انهيار جسر بالتيمور يبرز كفاءة نجمين صاعدين بالحزب الديمقراطى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن انهيار جسر بالتيمور سلط الضوء على اثنين من النجوم الصاعدين في الحزب الديمقراطي على المستوى الوطني هذا الأسبوع وهما حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، 45 عامًا، ووزير النقل بيت بوتيجيج، 42 عامًا.

ويواجه مور، وبوتيجيج، – وكلاهما مرشحان محتملان لمناصب أعلى في المستقبل – اختبارًا رئيسيًا في تعاملهما مع آثار الكارثة، التي أودت بحياة ستة أشخاص وستتطلب إعادة بناء الجسر وإعادة فتح الميناء.

وقال أنتجوان سيرايت، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي: "إنه انعكاس مشرق للمواهب التي لدينا داخل الحزب الديمقراطي وقدرتهم على القيادة في أوقات الأزمات". "في بعض الأحيان تكون الأزمة هي التي تجبر القادة على الصعود إلى القمة والاستجابة للنداء. وأعتقد أن هذه المأساة المؤسفة فعلت ذلك تماما."

ووجد السياسيان الشابان نفسيهما في مركز الصدارة على المستوى الوطني بعد اصطدام سفينة شحن بجسر فرانسيس سكوت كي على الطريق السريع 695 في بالتيمور يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى الأرواح المفقودة، أثارت المأساة أيضًا مخاوف بشأن مشكلات سلسلة التوريد وتخفيف التأثيرات وتمويل إعادة البناء.

ومن جانبه، فإن بوتيجيج ليس غريبًا على الأضواء الوطنية، حيث ترشح للرئاسة في عام 2020 عندما كان يشغل منصب عمدة مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا.

ومن ناحية أخرى، فإن مور أحدث في السياسة الوطنية. قبل انتخابه حاكمًا لولاية ماريلاند في عام 2022، عمل كمدير تنفيذي ومؤلف في منظمة غير ربحية.

قال سيرايت:"أعتقد أنه (مور) أثبت دائمًا قدرته ليس على القيادة فحسب، بل أيضًا على القيادة تحت الضوء، وأعتقد أن العالم يرى ما يعرفه الكثير من الناس بالفعل عن ويس مور."

وجاء صعود بوتيجيج – من مستشار إداري إلى جندي احتياطي في البحرية في أفغانستان إلى عمدة ولاية إنديانا إلى مسئول في مجلس الوزراء – بعد أن تفوق في الأداء على العديد من الديمقراطيين المؤسسيين في الانتخابات التمهيدية في عام 2020 واكتسب على الفور شهرة كبيرة على المستوى الوطني.