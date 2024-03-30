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جامعة قناة السويس تكرم الأمهات المثاليات الإثنين المقبل

السبت، 30 مارس 2024 04:00 ص
جامعة قناة السويس تكرم الأمهات المثاليات الإثنين المقبل جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تنظم إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة قناة السويس الاحتفال السنوى لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024، كما يتم إجراء سحب القرعة العلنية للفائزين بالمسابقة الدينية الكبرى، بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وتُقام المناسبتان - بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، يوم الإثنين الموافق 1 إبريل فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.







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