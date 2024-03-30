اليوم السابع
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السبت، 30 مارس 2024 09:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس.. ضبط منظم عمليات هجرة غير شرعية فى إقليم المنستير

السبت، 30 مارس 2024 08:00 م
تونس.. ضبط منظم عمليات هجرة غير شرعية فى إقليم المنستير الشرطة التونسية
أ ش أ

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أعلن الحرس الوطنى التونسى، عن ضبط منظم عمليات هجرة غير شرعية، صدرت بحقه أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة فى إقليم المنستير.


وقال الحرس الوطنى ـ فى بيان صحفى اليوم/السبت/ ـ إنه فى إطار سعى وحدات الحرس الوطنى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعقب العناصر التى تنشط فى المجال تمكنت دورية تابعة لها فى منطقة بطبلبة بإقليم المنستير من ضبط منظم عمليات هجرة غير شرعية صادر فى شأنه ستة منشورات تفتيش لصالح وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.


وأوضح أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأن المتهم.







تونس

هجرة غير شرعية

مهاجرين

المنستير




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