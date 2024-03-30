بشائر كحك وبسكويت العيد تظهر فى محلات المخبوزات بالأقصر.. مباشر

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع في بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، بشائر كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك في أحد محلات المخبوزات لخدمة المواطنين قبل موسم العيد في العشر الأواخر من رمضان.



ويقول اسلام ضاحي أحد صانعي المخبوزات بالأقصر ،انهم يقومون في أواخر شهر رمضان المبارك، بتجهيز أكثر من 12 صنف من مخبوزات العيد لخدمة المواطنين وعرضها لهم قبل دخول موسم عيد الفطر المبارك.



ويضيف اسلام ضاحي، لليوم السابع، أن انواع واصناف كحك وبسكويت العيد تشمل كحك سادة وكحك بالملبن وكحك بالعجوة، وبسكويت سادة ولوكس وبسكويت بالشيكولاته، وغريبة بأنواعها فول سوداني وكريز احمر واخضر، وبيتي فور شيكولاته وفارماسيه، وسابليه وكوكيز ابيض وشيكولاته، والفايش البلدي.



وأوضح صاحب محل المخبوزات، أنهم في المدينة يوفرون المخبوزات الجاهزة للجمهور، بعكس القرى التى لها طابع خاص فى عمل كحك وبسكويت العيد يدوياً وفى المنازل بشكل مبهج لكافة الأسر، أما أهالى المدن فتقوم الأسر بشراء كحك العيد جاهز من محلات المخبوزات والحلويات المنتشرة فى مختلف أرجاء مصر، وذلك للتسهيل على أنفسهم خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم بتجهيز المنزل وشراء الكحك جاهز من المحلات والمخابز، حيث يتوجه جميع الأهالى من الرجال والسيدات لشراء كحك العيد من محلات المخبوزات والحلويات الشهيرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.



