اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن: الأمريكيون العرب يشعرون بالألم بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل

السبت، 30 مارس 2024 11:51 ص
بايدن: الأمريكيون العرب يشعرون بالألم بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بايدن
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كثيرين من العرب الأمريكيين يشعرون بالألم؛ بسبب الحرب على غزة، والدعم الأمريكي لإسرائيل.


وشدد الرئيس الأمريكي - حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - على أنه يعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح الرهائن".. مؤكدا أنه يعمل أيضا على التوصل الفوري لوقف إطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل.


ولفت بايدن - في إعلان أصدره البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث العربي الأمريكي - إلى أن الأمريكيين العرب كانوا هدفا لجرائم الكراهية، مؤكدا ضرورة التوقف عن الكراهية تجاه الجالية الأمريكية العربية، معربا عن شعوره بالحزن الشديد بسبب المعاناة التي تواجهها الجالية العربية.







بايدن

دعم الولايات المتحدة لإسرائيل

اسرائيل

الحرب على غزة




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