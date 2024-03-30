انفجار ضخم فى مستودع ذخيرة بإندونيسيا وإجلاء مئات السكان.. فيديو

وكالات

أفادت وسائل إعلام إندونيسية اليوم السبت باندلاع حريق ضخم فى مخزن للذخيرة بإندونيسيا، بحسب روسيا اليوم.

وذكرت تقارير إخبارية أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحريق الناتج عن انفجار ضخم فى منشأة ذخيرة عسكرية فى بيكاسى على مشارف العاصمة جاكرتا.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الحادث، وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تضيء سحبا متصاعدة من الدخان فى سماء الليل، بينما أمكن سماع انفجارات مدوية وصرخات على بعد عدة كيلومترات.

وقال كريستومى سيانتورى، وهو مسؤول بالجيش، لقناة "كومباس تي في"، إن السلطات تقوم بإجلاء الناس من الأحياء المجاورة، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من إخماد الحريق.