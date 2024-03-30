اليابان والولايات المتحدة تعتزمان تعزيز العلاقات الأمنية مع بريطانيا وأستراليا والفلبين

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ذكرت مصادر حكومية يابانية، أن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تعتزمان تعزيز شراكتهما الأمنية مع بريطانيا وأستراليا والفلبين.



وقالت المصادر "رفضت الكشف عن هويتها" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /السبت/، إنه "في ظل العلاقات الأمنية الوثيقة ستزيد الدول الخمس التدريبات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزز التعاون في مجال التكنولوجيات الدفاعية".



ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على الشراكة الجديدة فى اجتماع بين رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة 10 أبريل المُقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وفي السنوات الأخيرة، عززت بريطانيا مشاركتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتخطط لنشر مجموعة حاملة طائرات هجومية في المنطقة في عام 2025؛ ويتوقع أن تناقش اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من بحر اليابان.



وفيما يتعلق بأستراليا، فمن المقرر أن تناقش اليابان والولايات المتحدة خططًا لتحسين قابلية التشغيل البيني والنقل السلس للتكنولوجيات الدفاعية خلال الاجتماع الثنائي وقد يناقش كيشيدا وبايدن أيضًا تعاون اليابان مع الشراكة الأمنية "أوكوس" بما في ذلك تلك المتعلقة بالحرب المضادة للغواصات والروبوتات، خلال القمة.



وخلال زيارة واشنطن، من المقرر أن يعقد كيشيدا وبايدن ورئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور قمة ثلاثية لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحرى.