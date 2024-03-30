اليابان تُطلق أول وحدة صواريخ "أرض-بحر" على جزيرة أوكيناوا

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أطلقت اليابان، اليوم السبت، أول وحدة صواريخ "أرض-بحر" تابعة للقوات البرية، على جزيرة (أوكيناوا) الرئيسية، في الوقت الذي تعزز فيه دفاعاتها وسط النفوذ البحري الصيني.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن النائب الأول لوزير الدفاع ماكوتو أونيكي قوله:"إن جزيرة أوكيناوا الرئيسية مهمة للغاية للأمن القومي، حيث تقع تقريبًا في منتصف الطريق في سلسلة من الجزر اليابانية تمتد لمسافة 1200 كيلومتر من أقصى جنوب الجزيرة الرئيسية جزيرة كيوشو باتجاه تايوان".

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن مراسم الإطلاق تأتي عقب إنشاء فوج صواريخ "أرض-سفن" في 21 مارس الماضي، حيث سيقوم الفوج، المجهز بصواريخ موجهة أرض-سفن من النوع 12، بمراقبة السفن العسكرية الصينية التي تبحر في كثير من الأحيان بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو.

كما سيبلغ إجمالي الضباط الذين يخدمون في مقر الفوج الجديد وكذلك القوات تحت قيادتهم حوالي 200، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية.. وتوجد وحدات صواريخ أرض-بحر أيضًا في جزر مياكو وإيشيجاكي في محافظة أوكيناوا وجزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاجوشيما.

وتستضيف محافظة الجزيرة الجنوبية أيضًا الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.