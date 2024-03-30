المدينة المنورة: تمديد مواعيد خدمة النقل العام خلال العشر الأواخر من رمضان

إيمان حنا

يبدأ مشروع "حافلات المدينة"، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة، اليوم السبت ، تمديد مواعيد خدمة النقل العام؛ تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر مسارات عدة تم تحديدها في أرجاء المدينة المنورة، لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء. وفق "سبق".

وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً، ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام في المسجد النبوي ومسجد قباء.

يذكر أن "حافلات المدينة" حدّدت 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من: الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة، فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول؛ لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.