الفاتيكان: البابا فرنسيس يشارك فى قداس عشية عيد الفصح اليوم

إيمان حنا

يشارك بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في قداس عشية عيد الفصح، مساء اليوم السبت، بحضور آلاف المؤمنين القادمين من أنحاء العالم، وسيكون القداس المسائي في كاتدرائية القديس بطرس المشاركة العامة الوحيدة للبابا اليوم. وفق بيان للفاتيكان .

وتحتفل الكنيسة بعيد الفصح ( القيامة) غدا الأحد ، حيث يترأس البابا فرنسيس قداس عيد الميلاد صباح الغد ، ويوجه رسالته "إلى المدينة والعالم" التي يلقيها مرتين سنويا من الشرفة المركزية لكنيسة القديس بطرس.

وكان الفاتيكان قد أعلن، أمس الجمعة، إلغاء مشاركة البابا فرنسيس في موكب درب الصليب في الكولوسيوم بروما، حفاظا على صحته قبل المزيد من فعاليات أسبوع عيد القيامة.

وقد قام غسل البابا فرنسيس لأول مرة ، بغسل أقدام 12 امرأة في أحد سجون روما، الخميس الماضى، ضمن طقوس الفصح .

وأشارت وكالة أنسا الإيطالية إلى أن البابا فرانسيس زار أحد سجون روما في قداس الخميس المقدس، وقاد البابا البالغ من العمر 87 عامًا، والذي يعاني مؤخرًا من صعوبات صحية وصعوبات في الحركة، الحفل في سجن ريبيبيا، حيث غسل أقدام كل من النساء من كرسيه المتحرك، وبكى الكثير منهن أثناء قيامه بذلك.

ويحتاج البابا فرنسيس ـ 87 عاما ـ إلى كرسي متحرك أو عكاز للتنقل، وقد قلل في الآونة الأخيرة من التحدث أمام الجمهور بسبب معاناته من التهاب الشعب الهوائية والإنفلونزا.