الرئيس السنغالى المنتخب يؤدى اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل

كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

أعلنت الرئاسة السنغالية أن الرئيس السنغالى المنتخب باسيرو ديوماي فاي سيؤدي اليمين الدستورية في صباح الثلاثاء المقبل، ومن المقرر بعد ذلك أن يتسلم السلطة من سلفه ماكي سال في القصر الرئاسي في دكار.

وفاز المعارض باسيرو ديوماي فاي بانتخابات الرئاسة، بشكل رسمي، بعد حصده 54,28% من الأصوات في الدورة الأولى.

وكان الرئيس السنغالى المنتهية ولايته ماكى سال قد استقبل باسيرو ديوماى فاى. ووصف مكتب سال الاجتماع الذى حضره المعارض عثمان سونكو بأنه "اتسم بالهدوء ونوقشت فيه بشكل مطول القضايا الرئيسية للدولة، فضلا عن حفل التنصيب".

وهي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 61,30%.

ودرس فاى القانون وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة فى السنغال عام 2004، أصبح مفتش ضرائب وانضم إلى حزب سونكو الذى صعد فيه بشكل سريع ليصبح شخصية بارزة، وأصبح أمينه العام عام 2021.

قضى 11 شهرا فى سجن كاب مانوال بالعاصمة السنغالية داكار، حيث زج به فى السجن فى أبريل الماضى بتهمة ازدراء المحكمة وإهانة القضاء، لينضم لقيادات حزبه باستيف، الذى تم حظره بعد ذلك بشهرين فقط.

خرج من السجن إثر عفو عام أصدره الرئيس ماكى سال فى سياق محاولة تهدئة المشهد السياسى بالتزامن مع انتهاء ولايته، رفقه زعيم حزبه عثمان سونكو وقيادات أخرى.

وينتمى فاى إلى منطقة أمبورغرب السنغال، وتحديدا لقرية ندياجانياو الزراعية، حيث عاش جزءا من طفولته ومراهقته، قبل أن يحصل على الثانوية العامة سنة 2000، بعدها انضم لجامعة الشيخ آنتا جوب كبرى الجامعات السنغالية التى نال منها شهادة الماجستير فى القانون فى 2004.