الرئيس التونسى يوجه بضرورة الإسراع فى تطوير مرفق النقل العام

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وجه الرئيس التونسى قيس سعيد، الجمعة، الحكومة بضرورة الإسراع في تطوير مرفق النقل العام في أقرب الآجال، مشددا على ضرورة الحفاظ على المرافق العمومية ومحاسبة كل من يحاول تخربيها.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني؛ لبحث جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

وأضاف سعيد أن أسطول الحافلات في تونس الكبرى، الذي يبلغ عدده 1157 حافلة، لم يتبق منه سوى 434 فقط، أما بالنسبة إلى عربات المترو فأربعون عربة فقط من جملة 189 ما زالت في طور الخدمة.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة الإسراع أيضا في إنقاذ العديد من المنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية للسكر، وشركتي الفولاذ والوطنية لعجين الحلفاء والورق.