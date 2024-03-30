اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 07:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى يوجه بضرورة الإسراع فى تطوير مرفق النقل العام

السبت، 30 مارس 2024 06:00 ص
الرئيس التونسى يوجه بضرورة الإسراع فى تطوير مرفق النقل العام الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس التونسى قيس سعيد، الجمعة، الحكومة بضرورة الإسراع في تطوير مرفق النقل العام في أقرب الآجال، مشددا على ضرورة الحفاظ على المرافق العمومية ومحاسبة كل من يحاول تخربيها.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني؛ لبحث جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

وأضاف سعيد أن أسطول الحافلات في تونس الكبرى، الذي يبلغ عدده 1157 حافلة، لم يتبق منه سوى 434 فقط، أما بالنسبة إلى عربات المترو فأربعون عربة فقط من جملة 189 ما زالت في طور الخدمة.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة الإسراع أيضا في إنقاذ العديد من المنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية للسكر، وشركتي الفولاذ والوطنية لعجين الحلفاء والورق.







قيس سعيد

تونس

اخبار تونس

رئيس تونس

حكومه تونس

احمد الحشانى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة