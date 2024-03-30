الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخص بسبب السوق السوداء للعملات

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة سائق "توك توك" بدائرة القسم وبها رش خرطوش بالصدر.

وبسؤال شقيق المتوفـى، صديق المتوفـى "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجرح بالرأس، قررا قيامهما والمتوفـى بالتواصل مع أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى، لرغبتهم فـى شراء عملة أجنبية من خارج السوق المصرفـى وإتفاقه معهم على الحضور لمكان الواقعة، وعقب وصولهم وبحوزتهم مبلغ مالى فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية بالتشاجر معهم وإحداث إصابة صديق المتوفى وأطلق أحدهم عيار نارى (خرطوش) تجاه المجنى عليه مما أدى إلى وفاته، وإستولوا على (المبلغ المالى، هاتف محمول خاص بالمتوفى).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العاشر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال إستدراج المجنى عليهم والتعدى عليهم على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن (جزء من "المبلغ المالى") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وكذا (الأسلحة والدراجة النارية "المستخدمين فـى الواقعة") وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى.