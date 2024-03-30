التعليم العالي: عقد مقابلات مقابلات للمرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة القاهرة اليوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤.

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت الموافق ١٦ مارس الجاري، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس الجاري، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد يوم السبت الموافق ٢٣ مارس الجاري.