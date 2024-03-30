اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البحرية الهندية تُنقذ 23 باكستانيا من هجوم قراصنة في بحر العرب

السبت، 30 مارس 2024 02:28 م
البحرية الهندية تُنقذ 23 باكستانيا من هجوم قراصنة في بحر العرب البحريه الهنديه
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات البحرية الهندية من إنقاذ 23 باكستانيًا كانوا على سفينة صيد إيرانية تعرضت لهجوم من قراصنة في بحر العرب.


وقالت البحرية الهندية - في بيان صحفي أوردته شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم/السبت/ - إنه استنادًا إلى معلومات بشأن حادث قرصنة مُحتمل حدث على سفينة تعرف بـ "الكمبر 786" في وقت متأخر مساء أول أمس/الخميس/، حولت سفينتان تابعتان للبحرية الهندية مسارهما لاعتراض السفينة المختطفة.


وأضافت "بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الإجراءات التكتيكية المكثفة، أُجبر القراصنة على السفينة المختطفة على الاستسلام، وتم إنقاذ الطاقم بأمان وتطهيرها ومرافقتها إلى بر الأمان لاستئناف أنشطة الصيد العادية".







البحرية الهندية

الهند

قراصنة

قراصنة في بحر العرب

بحر العرب

باكستان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة