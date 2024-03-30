البحرية الهندية تُنقذ 23 باكستانيا من هجوم قراصنة في بحر العرب

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تمكنت قوات البحرية الهندية من إنقاذ 23 باكستانيًا كانوا على سفينة صيد إيرانية تعرضت لهجوم من قراصنة في بحر العرب.



وقالت البحرية الهندية - في بيان صحفي أوردته شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم/السبت/ - إنه استنادًا إلى معلومات بشأن حادث قرصنة مُحتمل حدث على سفينة تعرف بـ "الكمبر 786" في وقت متأخر مساء أول أمس/الخميس/، حولت سفينتان تابعتان للبحرية الهندية مسارهما لاعتراض السفينة المختطفة.



وأضافت "بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الإجراءات التكتيكية المكثفة، أُجبر القراصنة على السفينة المختطفة على الاستسلام، وتم إنقاذ الطاقم بأمان وتطهيرها ومرافقتها إلى بر الأمان لاستئناف أنشطة الصيد العادية".