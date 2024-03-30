الأمم المتحدة تناشد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع النفايات الصلبة

أ ش أ

أفادت الأمم المتحدة اليوم /السبت/ بأن البشرية تنتج كل عام ما بين 2.1 مليار و2.3 مليار طن من النفايات الصلبة.



ويفتقر نحو 2.7 مليار شخص إلى القدرة على جمع النفايات، ويعيش ملياران منهم فى المناطق الريفية، وفق ما جاء على حساب الأمم المتحدة على منصة "إكس".



وذكرت أن التلوث بالنفايات يهدد - بشكل كبير - رفاهية الإنسان والرخاء الاقتصادى وأزمة تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجى والتلوث.



وناشدت الأمم المتحدة، العالم باتخاذ إجراءات عاجلة؛ لمنع وصول توليد النفايات الصلبة البلدية السنوى إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050.