اليوم السابع
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السبت، 30 مارس 2024 05:23 م
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اعرف دور الطب النفسي في علاج الإدمان من وحى مسلسل صدفة

السبت، 30 مارس 2024 05:00 م
اعرف دور الطب النفسي في علاج الإدمان من وحى مسلسل صدفة شاهد مسلسل صدفة رمضان 2024
كتبت إيناس البنا

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مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسًا على عقب.

وفى تصاعد للأحداث في مسلسل صدفة تناولت الأحداث قضية الإدمان وما لها تأثير سلبى على الصحة العامة، وتناول دور الطبيب النفسى في كيفية علاج الإدمان.

لأن الإدمان يؤثر على العمليات العقلية، فلا يجب أن يتجاهل العلاج هذا الجانب من المرض، وفقا لموقع highfocuscenters يلعب العلاج النفسي، دورًا حاسمًا في مساعدة الأشخاص على التعافي من أمراضهم.

لا يوجد شكل واحد من العلاج النفسي يناسب الجميع، فقد تعمل بعض العلاجات بشكل أفضل بالنسبة للمراهقين مقارنة بالبالغين، والعكس صحيح.

أنواع العلاج النفسي في علاج الإدمان

يعد العلاج السلوكي المعرفي أحد أكثر العلاجات النفسية استخدامًا، خلال العلاج السلوكي المعرفي، يتعلم الأشخاص التعرف على المواقف والعواطف والحالات المزاجية والأفكار التي تجعلهم يفكرون في تعاطي المخدرات أو الكحول. من خلال فهم هذه المحفزات، قد تتاح للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات الفرصة لتجنبها.

يمكن أيضًا استخدام العلاج العائلي والأزواج لمساعدة الأشخاص على البقاء يقظين، أحيانًا يكون الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات غير مدركين حقًا لتأثير سلوكهم على من يحبونهم، يعلم العلاج الأسري والأزواج الأقارب أفضل السبل للتعامل مع أحبائهم أثناء التعافي، ويساعد جميع أفراد الأسرة على تطوير طرق أكثر صحة للتواصل.
يساعد منح الأشخاص الذين يعانون من الإدمان الدعم والرعاية التي يحتاجون إليها للتحسن يعزز إلى حد كبير احتمالات بقائهم في مرحلة التعافى، يمكن للأشكال المختلفة للعلاج النفسي المتوفرة أن تساعد في تحقيق ذلك.







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