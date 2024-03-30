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اعرف الفئات المستحقة لزيادة المعاشات بنسبة 15%

السبت، 30 مارس 2024 06:00 ص
اعرف الفئات المستحقة لزيادة المعاشات بنسبة 15% صرف المعاشات -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كافة الإجراءات لتيسير صرف معاشات أبريل بزيادة 15 % للشهر الثانى على التوالى، حيث من المقرر بدء صرف معاش أبريل اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل أول الشهر وبلغت قيمة الزيادة المقررة 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي بدأت من مارس الجارى بدلا من يوليو 2024 بلغت ما يقرب من 22 مليار جنيه كما حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتى 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

على جانب آخر، ألزم قانون التأمينات والمعاشات جهة العمل بتحمل علاج الموظف عند تعرضه لإصابه أثنا عمله على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر ما ينص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً، كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.







وزارة التضامن

التأمينات

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومى

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومى موعد صرف معاشات أبريل 2024

زيادة المعاشات

صرف معاش ابريل 2024

موعد زيادة المعاشات

موعد صرف معاش ابريل 2024 بزيادة 15



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