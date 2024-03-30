ارتفاع عدد ضحايا هجوم كروكوس في روسيا إلى 144 قتيلا و551 مصابا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم/ السبت/ ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي بمجمع "كروكوس" بضواحي العاصمة موسكو إلى 144 قتيلا و551 مصابا .

ومن جانبها، ذكرت مديرية الطوارئ في مقاطعة موسكو، أنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس" بلغ عدد المصابين حتى صباح اليوم 695 شخصا، من بينهم 15 طفلًا .

وأضافت: "من بين هؤلاء المصابين، توفي 144 شخصا بينهم 5 أطفال".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) أعلن - أمس - أنه اعتقل ثلاثة من إحدى دول آسيا الوسطى، كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا.

وقال الأمن الروسي في بيان:" إنه أحبط أنشطة إرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى، خططوا لارتكاب عمل إرهابي بتفجير عبوة ناسفة في مكان عام بمنطقة ستافروبول بالجنوب الروسي".