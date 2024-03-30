إحالة 9 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة حديد تسليح من مواقع تحت الإنشاء

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة 9 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة حديد تسليح من مواقع تحت الإنشاء، وبيعها لتاجر خردة على علم أنها من حصيلة مسروقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لممارستهم نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سيارة نقل) واعترفوا بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية " (صاحب مخرن خردة "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) تم ضبطه والمسروقات.