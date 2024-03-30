أجمل مشاهد لقناة السويس في بور سعيد ليلا من المعدية أم دورين.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، أول الليالي الوترية من شهر رمضان الكريم، وذلك من داخل إحدى المعديات ذات الطابقين والتابعة لهيئة قناة السويس، لرؤية أجمل مشاهد القناة في الليل.

وتُعد المعدية هي وسيلة النقل للسيارات والمواطنين بين ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس، ولكن الكثيرين يتخذونها رحلة بحرية كمكان للتنزه والترفيه في جو معتدل وتحليق لطائر النورس أعلى المعديات.

وتتميز بورسعيد بالرحلة البحرية المجانية في المعدية إحدى أهم وسائل المواصلات والتي تعبر بين ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس لتربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، والوصف الأدق لهذه الرحلة هو عبور بين قارتين هما الأكبر بين القارات " قارة أفريقيا ببورسعيد، وقارة آسيا بمدينة بورفؤاد".

وتستغرق الرحلة المجانية داخل مياه قناة السويس حوالي 10 دقايق، بعد تحميل السيارات والركاب المعدية، وتكون الرحلة وسط مياه القناة والمشاهد الطبيعية من سماء صافية وطيور ومياه، وتعد الرحلة البحرية هي الأكثر متعة على الإطلاق حيث تعبر السفن العالمية والأجنبية العملاقة الناقلة للبضائع واليخوت السياحية الفاخرة، واللنشات البحرية السريعة والقاطرات المرافقة للسفن التجارية إلى جانب المعديات في مشهد ساحر ليلاً ونهاراً وصيفاً وشتاءاً، فهي تعمل على مدار الأسبوع خلال ال24 ساعة.

ويرافق طائر النورس، المعدية منذ خروجها وحتى إنتهاء رحلتها في النهار، يتجمع حوله الأهالي ويتخذوا الصور التذكارية مع مجموعات طائر النورس الذي يتغذى على لقيمات الخبز.



المعديات في القناة



المعديات ومعدات الهيئة