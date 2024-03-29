120 ألفًا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى

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أدى آلاف الفلسطينيين صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلى، عشية الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى مساء أمس الخميس، بأن 120 ألف شخص أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.



وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلى عند باب الأسباط، ونصبت السواتر الحديدية تزامنًا مع توافد المصلين للأقصى، واستدعت فرقة الخيالة فى محيط منطقة باب العامود فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وأدى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة فى طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، فى البلدة القديمة.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس، وفى محيط البلدة القديمة، وتشترط سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة فى المدينة المقدسة والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.



وتحول قيود الاحتلال دون وصول الآلاف من الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء الصلوات فى المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، كما تحاول إعاقة وصول الفلسطينيين من مناطق الـ48 ومن مدينة القدس المحتلة إلى المسجد، عبر نشر الحواجز العسكرية.