يا كحك العيد.. شوف خطوات تصنيع مخبوزات العيد في مخابز الأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد محلات للمخبوزات في وسط مدينة الأقصر، رصد خلاله فعاليات تجهيز وخبيز كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك.

ويقول الحاج أشرف الفيل صاحب محل مخبوزات، انهم انطلقوا خلال تلك الأيام في تجهيز مخبوزات كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك، لتوفيره في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك للجمهور بأشكال وأنواع مختلفة.



ويضيف أشرف الفيل، لليوم السابع، أن مخبوزات كحك وبسكويت العيد تشمل كحك سادة وكحك محشو بالملبن، وبسكويت سادة وبالفانيليا والشيكولاته، وغريبة سادة ومحشي بالكريز، وكوكيز سادة وشيكولاته وغيرها من مخبوزات العيد لخدمة الجمهور قبل قدوم عيد الفطر المبارك.



وأوضح صاحب محل المخبوزات، أنهم في المدينة يوفرون المخبوزات الجاهزة للجمهور، بعكس القرى التى لها طابع خاص فى عمل كحك وبسكويت العيد يدوياً وفى المنازل بشكل مبهج لكافة الأسر، أما أهالى المدن فتقوم الأسر بشراء كحك العيد جاهز من محلات المخبوزات والحلويات المنتشرة فى مختلف أرجاء مصر، وذلك للتسهيل على أنفسهم خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم بتجهيز المنزل وشراء الكحك جاهز من المحلات والمخابز، حيث يتوجه جميع الأهالى من الرجال والسيدات لشراء كحك العيد من محلات المخبوزات والحلويات الشهيرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.



خطوات تصنيع مخبوزات العيد (1)



خطوات تصنيع مخبوزات العيد (2)



خطوات تصنيع مخبوزات العيد (3)



