اليوم السابع
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الجمعة، 29 مارس 2024 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية إيطاليا: لم يعد بإمكاننا التسامح مع مزيد من الضحايا في غزة

الجمعة، 29 مارس 2024 08:01 م
وزير خارجية إيطاليا: لم يعد بإمكاننا التسامح مع مزيد من الضحايا في غزة الحرب على غزة
أ ش أ

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه لا يمكن التسامح مع وقوع ضحايا مدنيين آخرين في قطاع غزة.


وردد "تاياني" - على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، ما قاله في مقابلة تلفزيونية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - : "علينا أن نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "إيطاليا تقوم بالكثير من خلال مساعدات تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار، ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع الغذاء من أجل غزة".


وأضاف: "إلتزامنا هو السلام، ولم يعد بإمكاننا تحمل المزيد من الضحايا المدنيين".







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