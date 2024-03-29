وزير الأوقاف: إنشاء وتطوير 11887 مسجدا بتكلفة 18 مليار جنيه فى عهد الرئيس السيسى

كتبت - مرام محمد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بديوان عام محافظة الجيزة في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 31 مارس من كل عام.

والتقى وزيري الأوقاف والتنمية المحلية والمحافظ بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، في إطار التواصل المستمر للتأكيد على رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

وفي كلمته، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) إنشاء وتطويرا، سائلا الله (عز وجل) أن يوفق سيادته لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي 11887 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل)، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة بدور وزارة الأوقاف والدور الهام للائمة والوعاظ فى توعية المواطنين، مقدماً التهنئة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة والجهاز التنفيذي وأبناء محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومى، كما أشاد بما تشهده محافظة الجيزة من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء هشام آمنة إن محافظة الجيزة شهدت العديد من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات والقطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وعلى رأسها المحاور والطرق الجديدة ومشروعات قومية كثيرة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي سيدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة.

وخلال كلمته أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن وزارة الأوقاف تلعب دورًا هامًا من الناحية الدينية وتقوم بدور ملموس في تصحيح المفاهيم ونشر تعاليم الدين الاسلامي السمح، حيث انتشرت القوافل الدعوية في المدن والقرى، وتلتقي بالمواطنين لتحقيق توعية أكبر وتوجيه رسالة عظيمة وخاصة في ظل الظروف التي تواجهها مصر، إضافة إلى دور الوزارة المجتمعي في توزيع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا الحرص على وصول هذه المساعدات لمستحقيها بعزة وكرامة انطلاقًا من مسئوليتنا أمام الله تبارك وتعالى.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد.