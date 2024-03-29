اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن: رصد 1000 مادة تخليقية مخدرة فى 120 دولة

الجمعة، 29 مارس 2024 01:49 ص
وزيرة التضامن: رصد 1000 مادة تخليقية مخدرة فى 120 دولة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال - أشرف فوزى

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أكدت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي بشكل مقُلق في الآونة الأخيرة، وهى الخطر الأشد فتكًا بحاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها في الوقت الراهن ، كونها تستهدف النشء والشباب بصورة أساسية، مُخلفة ورائها عديداً من الآثار السلبية سواء أكانت اجتماعية أو نفسية أو صحية أو اقتصادية وتنامي اقترانها بالعديد من الجرائم والعنف والسلوك العدواني لافته الى أن المخدرات التخليقية برزت كعامل أساسي للعنف؛ وهي أنواع تختلف عن نظيراتها الطبيعية فى كونها أشد تأثيرا وأقوى فتكًا، وبدأ تداولها وظهورها مُنذ قرابة قرن من الزمان كمُشتقات من المورفين فى عشرينيات القرن الماضي، ثم الأمفيتامينات والمنشطات الشبيهة بها، وبحلول عام 2021 تم رصد أكثر من 1000 مادة من هذه المواد التخليقية ذات التأثير على الحالة النفسية في أكثر من 120 دولة.


جاء ذلك خلال إطلاق  الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، مرحلة جديدة  من حملة "أنت أقوى من المخدرات"  لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة ،وذلك بحضور محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية.

محمد السعدى
محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

 

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

 

الإعلامى جابر القرموطى والكاتب الصحفى أكرم القصاص
الإعلامى جابر القرموطى والكاتب الصحفى أكرم القصاص
 
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

 







وزيرة التضامن

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حملة انت اقوى من المخدرات

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