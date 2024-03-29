وزارة المالية ترسل بعد غد لأول مرة مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب

كتب هانى الحوتى

ترسل وزارة المالية، بعد غد الأحد، ولأول مرة، مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، والتي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، وذلك وفق الميعاد الدستوري.



يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.



ووفق بيان رسمي، يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة بموازنة السنة المالية المقبلة 6.4 تريليون جنيه، ويستحوذ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على مبلغ 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».

فيما يبلغ إيرادات الموازنة العامة 5.05 تريليون جنيه عبر نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.



وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وللوصول لهدفها بخفض الدين من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.

ووضعت الموازنة العامة سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.