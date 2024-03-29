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وزارة الحج تنصح بارتداء الكمامة فى الحرمين للوقاية من الأمراض الفيروسية

الجمعة، 29 مارس 2024 10:48 ص
وزارة الحج تنصح بارتداء الكمامة فى الحرمين للوقاية من الأمراض الفيروسية المصلون فى الحرم المكى
إيمان حنا

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نصحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ضيوف الرحمن بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم داخل الحرمين الشريفين للوقاية من الأمراض الفيروسية أو العدوى التنفسية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس": الكمامة أثناء العمرة وقاية وحماية، ضيف الرحمن احرص على ارتداء الكمامة طيلة فترة البقاء في الحرمين الشريفين من أجل الوقاية من الأمراض الفيروسية وتجنب الإصابة بالعدوى التنفسية، تقبل الله عمرتكم ومناسككم.

ومن جهة ثانية قد رفعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية منظومة خدماتها الدينية، وحشدت كل إمكاناتها؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، في ثالث جمعة من شهر رمضان المبارك، والاستعداد للعشر الأواخر من الشهر الفضيل، والتي تعد ذروة موسم رمضان، وذلك وفق خطة الرئاسة المرسومة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين والمصلين والمعتكفين في العشر الأواخر من الشهر الكريم.







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