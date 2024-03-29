اليوم السابع
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وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات تموين شهر مارس 2024 للبقالين

الجمعة، 29 مارس 2024 03:00 ص
وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات تموين شهر مارس 2024 للبقالين وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر مارس 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية.

وتتعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء السلع والمنتجات الغذائية لتوفيرها، ضمن مقررات التموين، حيث توفر سلع الزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمنة وغيرها من السلع الأخرى لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات لإنهاء أزمة السكر وتوفيره للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق وأيضا على بطاقات التموين فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الاستراتيجية طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين شركات بنجر السكر بتيسير إجراءات استلام محصول البنجر من المزارعين، ويتم انتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين أول بأول.







وزارة التموين

سلع بطاقات التموين

السلع المدعمة لبطاقات التموين

اسعار سلع التموين

السلع الغذائية على بطاقات التموين

سعر السلع على البطاقات



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